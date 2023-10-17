Рейтинг партии Шольца обновил минимум с федеральных выборов 2021 года

Согласно результатам опроса Forsa, за неделю СДПГ потеряла 4 п.п и набрала только 14% голосов респондентов

БЕРЛИН, 17 октября. /ТАСС/. Рейтинг популярности входящей в правящую в ФРГ коалицию "Светофор" Социал-демократической партии - партии канцлера Олафа Шольца - продолжил падение и обновил минимальные значения начала месяца, когда партия показала самый низкий рейтинг со времен федеральных выборов 2021 года. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой Forsa по заказу телеканалов RTL и NTV.

Согласно результатам опроса, всего за одну неделю СДПГ потеряла 4 п.п и теперь набрала только 14% голосов опрошенных. Таким образом, партия Шольца побила собственный антирекорд, продемонстрированный 5 сентября, когда СДПГ набрала всего 16%, заняв третье место в рейтинге популярности политических партий ФРГ. Еще одна участница правительственной коалиции - Свободная демократическая партия (СвДП) - ухудшила свои показатели на 2 п.п и на этой неделе набрала лишь 4% голосов, что ниже необходимого для прохода в парламент уровня 5%. Входящих в коалиционное правительство ФРГ "зеленых" так же как и на прошлой неделе поддерживают 14% респондентов.

Первое место продолжает занимать оппозиционный блок Христианско-демократического (ХДС) и Христианско-социального (ХСС) союзов с 32%, чьи показатели за одну неделю укрепились на 6 п.п. На второй строчке по-прежнему партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) - за нее готов проголосовать 21% опрошенных (+1 п.п по сравнению с прошлой неделей). Левую партию готовы поддержать лишь 4% респондентов, что означает, что партия не прошла бы в Бундестаг, если бы федеральные выборы состоялись сейчас.

Опрос проводился с 10 по 16 октября. В нем приняли участие 2 501 человек.

Парламентские выборы в Германии состоялись 26 сентября 2021 года. Победу на них одержала СДПГ, получив 25,7% голосов. Блок ХДС/ХСС набрал всего 24,1% голосов, что стало худшим результатом в его истории. СвДП получила 11,5% голосов, "зеленые" - 14,8%, АдГ - 10,3%. В Бундестаг также благодаря трем прямым мандатам прошла Левая партия с 4,9%. Правящей стала коалиция "Светофор" в составе СДПГ, "зеленых" и СвДП.