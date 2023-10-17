Министр обороны Финляндии заявил об усилении подводного мониторинга Финского залива

Целью усиления надзора является заблаговременное предотвращение скрытых работ на газопроводах и телекоммуникационных кабелях

СТОКГОЛЬМ, 17 октября. /ТАСС/. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что в конце осени будет усилен подводный мониторинг Финского залива и Балтийского моря. Об этом сообщил телерадиоканал Yle.

Хяккянен сообщил, что обсуждал вопрос мониторинга с генсеком НАТО и главами Минобороны США, Великобритании, Германии и стран Северной Европы, отмечает телерадиоканал. Целью усиления надзора является заблаговременное предотвращение скрытых работ на газопроводах и телекоммуникационных кабелях. По словам министра, одним из способов повышения эффективности мониторинга могли бы стать датчики.

Это заявление было сделано на фоне расследования повреждения трубопровода Balticconnector. Работа подводного газопровода между Финляндией и Эстонией была приостановлена в связи с подозрением на утечку. Власти Финляндии сообщили на пресс-конференции 10 октября, что повреждение на газопроводе, обнаруженное рано утром 9 октября, вероятно, является результатом внешнего воздействия. Главный инспектор по уголовным делам Тимо Килпеляйнен указал, что точка повреждения газопровода находится в экономической зоне Финляндии, в центральной части Финского залива.

Газопровод Balticconnector проложен между городом Инкоо в Финляндии и эстонским Палдиски. Его протяженность по дну Балтийского моря составляет почти 80 км, по суше в Эстонии - 55 км, в Финляндии - 21 км. Пропускная способность - до 2,6 млрд куб. м в год. Эстония и Финляндия заявили, что приостановка работы газопровода не повлияет на их энергетическую безопасность.