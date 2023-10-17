17 октября, 16:35
Визит Путина в Пекин

И.о. премьера Пакистана назвал Россию одним из главных игроков в регионе

Анваар-уль-Хак Какар отметил, что в его стране ценят вклад РФ в культурной и энергетической сферах, видят оборонный потенциал

ПЕКИН, 17 октября. /ТАСС/. Россия является одним из ключевых игроков в регионе Южной Азии. Об этом заявил и.о. премьер-министра Пакистана Анваар-уль-Хак Какар на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине, где оба лидера принимают участие в работе проводящегося в третий раз форума "Один пояс - один путь".

"Один из наиболее важных игроков нашего региона - это Россия. Мы ценим ее вклад в культурной сфере, в энергетической сфере, видим оборонный потенциал, потенциал в сфере обеспечения безопасности", - отметил Какар.

"У наших стран много общего в сфере культурных ценностей. Потому что православное христианство представляет те ценности, которые близки и нам, хотя они, возможно, и не так популярны за пределами региона", - подчеркнул премьер. "В своих сердцах мы, пакистанцы, ощущаем себя азиатами и чувствуем близость с Россией", - сказал политик, напомнив, что Россия расположена одновременно и в Европе, и в Азии. 

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Путин, Владимир ВладимировичПакистанРоссияКакар, Анваар-уль-ХакВизит Путина в Пекин
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