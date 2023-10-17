AP: США передали Украине пока "менее дюжины" ракет ATACMS

Ссылаясь на неназванных должностных лиц, агентство утверждает, что поставки этих вооружений состоялись в "последние несколько дней

НЬЮ-ЙОРК, 17 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты передали Украине к настоящему времени "менее дюжины" тактических ракет ATACMS. Об этом сообщило информационное агентство Associated Press.

Ссылаясь на неназванных должностных лиц, оно утверждает, что поставки этих вооружений состоялись в "последние несколько дней".

В свою очередь газета The Washington Post отметила, цитируя анонимного американского чиновника, что дальность полета переданных Киеву ракет ATACMS составляет "порядка 100 миль", то есть около 160 км. Речь идет о первом применении Украиной ракет ATACMS, заявил этот официальный представитель США.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил применение ракет ATACMS.

Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, не уточнив источник получения информации, что украинские войска при атаке на город Бердянск Запорожской области в ночь на вторник впервые использовали ракеты ATACMS, снабженные кассетной боевой частью. Также был нанесен ракетный удар по Скадовску в Херсонской области, два мирных жителя получили ранения, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. В пресс-службе губернатора пояснили ТАСС, что, по предварительным данным, украинские войска использовали ATACMS.