Трюдо назвал неприемлемым и ужасным удар ВВС Израиля по госпиталю в Газе

Премьер-министр Канады заявил о необходимости "сделать все, что в наших силах, чтобы гарантировать соблюдение международного права в отношении гражданских лиц"

ОТТАВА, 17 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо считает ужасным и совершенно неприемлемым удар ВВС Израиля по госпиталю в Газе. Об этом он заявил, выступая в национальном парламенте.

"Новости об [ударе по] больнице абсолютно ужасны и неприемлемы", - сказал он. Трюдо также заявил о необходимости "сделать все, что в наших силах, чтобы гарантировать соблюдение международного права в отношении гражданских лиц". Кроме того, он призвал к немедленному освобождению всех заложников. Выступление Трюдо транслировали канадские телеканалы.

Ранее телеканал Al Hadath сообщил, что израильские ВВС нанесли серию ударов по центральным районам города Газа, в том числе по госпиталю. В результате, по данным медицинских источников, которые приводит телеканал, число погибших превысило 300.

В репортаже телеканала говорится, что многие пациенты находились на улице в очереди. Взрывы ракет нанесли ущерб соседним зданиям, где также есть погибшие. Очевидцы сообщили Al Hadath, что число убитых и раненых может превысить 500.