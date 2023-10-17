17 октября, 19:04,
обновлено 17 октября, 19:17
Военная операция на Украине

Пентагон отказался уточнить, будут ли США поставлять Киеву ракеты ATACMS и в дальнейшем

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что не станет анонсировать какие-либо будущие пакеты военной помощи, которые формируют для украинцев

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх отказалась уточнить, намерены ли США в будущем продолжить поставлять Украине тактические ракеты ATACMS.

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"Я не стану анонсировать какие-либо будущие пакеты военной помощи, которые мы формируем для украинцев, - сказала она на брифинге, отвечая на вопрос о возможности продолжения таких поставок в будущем. - Мы регулярно консультируемся с украинцами относительно того, в чем они нуждаются, но я просто не буду анонсировать включение чего-либо в будущие пакеты помощи". 

Теги:
УкраинаСШАВоенная операция на Украине
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