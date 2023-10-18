В Венесуэле правительство и оппозиция заключили соглашение о диалоге и организации выборов

Договор, в частности, подразумевает неприятие любой формы политического насилия против республики и ее институтов

ГАВАНА, 18 октября. /ТАСС/. Представители руководства Венесуэлы и оппозиции на переговорах в столице Барбадоса Бриджтауне во вторник заключили соглашение о возобновлении диалога и организации избирательного процесса в Боливарианской республике в 2024 году. Об этом сообщил замминистра связи и информации Венесуэлы Фредди Альфред Назарет Наньес Контрерас.

"Совместный договор подразумевает неприятие любой формы политического насилия против Венесуэлы и ее институтов. Партии признают право каждого политического деятеля свободно выбирать своего кандидата на президентских выборах. Предоставляются гарантии для всех участников выборов. Президентские выборы [должны пройти] во второй половине 2024 года", - написал он на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

В понедельник газета The Washington Post сообщила со ссылкой на двух лиц, "осведомленных о прорывных переговорах" Вашингтона и Каракаса, что Соединенные Штаты смягчат свои ограничительные меры против нефтяной отрасли Венесуэлы. В ответ на это, как утверждается в публикации, власти в Каракасе обеспечат в следующем году проведение состязательных президентских выборов с участием международных наблюдателей и прессы. По сведениям газеты, правительство Венесуэлы не станет препятствовать участию в выборах главы государства кандидатов от оппозиции.

Согласно изложенной ею информации, сделка не включает размораживания активов Венесуэлы, находящихся в юрисдикции США. Вместе с тем она, возможно, будет предусматривать предоставление генеральной лицензии венесуэльской государственной нефтегазовой компании Petr leos de Venezuela (PDVSA) на возобновление работы с США и другими западными странами, говорится в материале. В нем также поясняется, что решения американской стороны о смягчении санкций, как ожидается, будут иметь обратимый характер.

В Госдепартаменте США не ответили на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать статью The Washington Post.

США и их союзники ввели в отношении Венесуэлы 930 различных односторонних рестрикций. Наибольший ущерб экономике республики наносят жесткие ограничения, введенные в 2019 году в отношении PDVSA, которые включают запрет на экспорт нефти. По некоторым данным, от американских санкций в отношении нефтяной промышленности Венесуэлы Каракас потерял более $232 млрд. Порядка $30 млрд, принадлежащих республике, заблокированы в западных банках.