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Палестино-израильский конфликт

Президент Ирана возложил на США и Израиль вину за удар по больнице в Газе

Эбрахим Раиси назвал эту атаку военным преступлением

ДУБАЙ, 18 октября. /ТАСС/. Президент Ирана Эбрахим Раиси назвал удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа военным преступлением, обвинив в нем США и Израиль.

"Пламя американских и израильских бомб, сброшенных сегодня ночью (удар был нанесен 17 октября - прим. ТАСС) на невинных палестинцев, находившихся в больнице Газы, скоро охватит сионистов. Молчание свободного человека перед лицом такого военного преступления недопустимо. Иран, будучи частью исламской уммы, скорбит", - написал Раиси на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter). 

Теги:
СШАИранПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильРаиси, Эбрахим
© Информационное агентство ТАСС
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