Путин принял приглашение таиландского премьера посетить страну

Визит может состояться в 2024 году

БАНГКОК, 18 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принял приглашение таиландского премьер-министра Сеттхи Тхависина посетить королевство в 2024 году, сказав "спасибо" по-тайски. Об этом сообщил глава таиландского правительства.

По словам Тхависина, российский президент приветствовал увеличение таиландскими властями срока безвизового пребывания для российских туристов в королевстве с 30 до 90 дней. Премьер указал, что более 1 млн россиян посетили Таиланд с начала 2023 года. При этом провинция Пхукет стала самым популярным курортом среди граждан РФ, которые по итогам сентября заняли первое место среди всех национальных групп туристов, посетивших одноименный остров. "Российскому президенту тоже нравится Пхукет. Я знаю, что он часто наносит визиты. Я пригласил его приехать в Таиланд в следующем году. Он кивнул и сказал по-тайски: "Кхоб кхун краб" (спасибо). Тот факт, что он может говорить по-тайски, демонстрирует, что он знаком с этим языком благодаря предыдущим [таиландским] лидерам и многим другим вещам, которые позволили выстроить хорошие отношения", - приводит газета Khaosod слова премьер-министра.

Тхависин провел во вторник переговоры с Путиным в Пекине, где они принимают участие в международном форуме "Один пояс - один путь". Глава таиландского кабмина попросил российского лидера содействовать в наращивании торговли сельскохозяйственной продукцией, а также выразил готовность предложить России рассмотреть возможность увеличения инвестиций в экономику королевства.