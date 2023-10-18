На выборах в Либерии лидирует действующий президент

Джордж Веа набрал 43,79% голосов, его оппонент отстает на 0,3%

ПРЕТОРИЯ, 18 октября. /ТАСС/. Действующий президент Либерии Джордж Веа обходит кандидата от оппозиции Джозефа Боакая на президентских выборах по итогам подсчета 98% бюллетеней. Об этом сообщает либерийская газета Daily Observer.

По итогам обработки более 98% голосов, действующий президент Джордж Веа набрал 43,79%, в то время как оппозиционный кандидат - 43,49%, следует из данных Национальной избирательной комиссии, которые приводит газета. Второй тур состоится 7 ноября в случае, если ни один из кандидатов не наберет более 50,1% голосов.

В Либерии проходят президентские и парламентские выборы. Они начались 10 октября. Действующий глава государства Джордж Веа добивается переизбрания на второй срок. В избирательные бюллетени наряду с ним внесены еще 19 кандидатов. Основным конкурентом Веа является 78-летний Джозеф Боакай, который занимал с 2006 по 2018 гг. пост вице-президента Либерии.