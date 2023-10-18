Глава МО Великобритании не согласился с Байденом в вопросе оккупации Газы Израилем

Газета Politico отметила, что высказывания Гранта Шэппса демонстрируют "небольшой, тихий раскол между США и Великобританией", что может сделать визит министра обороны Британии в Вашингтон "чуть более неловким"

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Министр обороны Великобритании Грант Шэппс не согласился с утверждением президента США Джо Байдена о том, что оккупация Израилем сектора Газа была бы "большой ошибкой". Об этом чиновник заявил, выступая перед журналистами в британском посольстве в Вашингтоне.

"Суждения о том, как это сделать [провести операцию], остаются за Израилем, пока не нарушаются нормы международного гуманитарного права", - приводит слова Шэппса газета Politico. Издание отмечает, что, отвечая на вопрос о согласии с позицией Байдена, глава британского Минобороны заявил, что не хочет "давать Израилю конкретных советов о том, какой должна быть операция".

Politico подчеркивает, что высказывания Шэппса демонстрируют "небольшой, тихий раскол между США и Великобританией", что может сделать визит министра обороны Британии в Вашингтон "чуть более неловким".

17 октября глава Минобороны Великобритании прибыл с визитом в США для проведения срочных переговоров со своими американскими коллегами на фоне роста мировой напряженности.

Ранее Байден в интервью телеканалу CBS заявил, что считает идею об оккупации сектора Газа "ошибочной". Тем не менее американский президент полагает, что реализовать идею сосуществования двух государств в ближайшее время не получится.