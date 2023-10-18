FT: поддержка Западом операции Израиля в Газе оттолкнула от него глобальный Юг

По данным издания, действия западных стран свели на нет работу по представлению России в качестве изгоя за нарушение международного права

ЛОНДОН, 18 октября. /ТАСС/. Широкая поддержка Западом операции Израиля в секторе Газе оттолкнула от него страны глобального Юга, сорвав все усилия представить Россию в негативном свете в связи с конфликтом на Украине. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на западных официальных лиц и дипломатов.

По данным издания, реакция в отношении "нападения боевиков ХАМАС на Израиль и объявления Тель-Авива нанести ответный удар по сектору Газа свела на нет многомесячную работу [западных держав] по изображению Москвы в качестве глобального изгоя за нарушение международного права".

"Мы определенно проиграли битву за глобальный Юг, - приводит FT слова одного из дипломатов высокого ранга Группы семи (G7). - Вся работа, которую мы проделали с глобальным Югом [по Украине], была напрасной". "Забудьте о правилах, забудьте о мировом порядке. Они больше никогда нас не послушают", - констатировал он. "Бразильцы, южноафриканцы, индонезийцы: почему они вообще должны верить тому, что мы говорим о правах человека?" - задается вопросом дипломат.

Многие развивающиеся страны традиционно поддерживали палестинцев, рассматривая их борьбу "через призму самоопределения и сопротивления глобальному доминированию США, самого важного покровителя Израиля", говорится в статье. Негативная реакция на нынешние действия Тель-Авива лишь укрепила устоявшийся подход в развивающемся мире по палестино-израильскому конфликту, подчеркивают официальные лица.

Как считает высокопоставленный чиновник ЕС, происходящее полностью отвечает интересам России, которая может обратиться к миллиарду жителей стран исламского мира и сказать: "Посмотрите, глобальный порядок, который был построен после Второй мировой войны, не работает на вас".

Если Нью-Дели, Джакарта и Бразилиа не видят общей позиции ЕС, G7 и НАТО "по основным глобальным вопросам, то существует определенная опасность, что [они] не будут восприниматься всерьез", сказал бывший генсек НАТО Яап де Хооп Схеффер. "Мы, Запад, больше не командуем, а глобальный Юг говорит" о том, что у него тоже свой подход, которым пренебрегали, добавил он.