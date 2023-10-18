Первое заседание Комиссии по правам человека СНГ пройдет в конце ноября в Минске

Генсек Содружества выразил уверенность в том, что деятельность комиссии будет способствовать улучшению защиты прав человека на пространстве СНГ и позволит реализовывать новые правозащитные проекты

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Первое заседание Комиссии по правам человека Содружества Независимых Государств пройдет в конце ноября в Исполкоме СНГ в Минске. Об этом сообщил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"Уставом нашего Содружества было предусмотрено создание Комиссии по правам человека. Хотел бы с удовлетворением сказать, что такая комиссия уже создана и первое ее заседание состоится в конце ноября 2023 года в городе Минске в Исполнительном комитете СНГ", - сказал он в ходе проходящей в Москве международной конференции на тему защиты прав человека.

Лебедев выразил уверенность в том, что деятельность Комиссии по правам человека СНГ будет способствовать улучшению защиты прав человека на пространстве Содружества и позволит реализовывать новые правозащитные проекты. "И более того - комиссия может стать диалоговой платформой по обмену опытом и выработке предложений по совершенствованию законодательства в области защиты прав человека", - сказал генсек.

"Хотел бы отметить, что одной из целей СНГ, закрепленной в Уставе [организации], является обеспечение прав человека и основных свобод для всех - без различия расы, этнической принадлежности, языка, религии, политических или иных убеждений", - указал Лебедев, подчеркнув, что государства СНГ "всецело настроены на активизацию взаимовыгодного и взаимоуважительного сотрудничества в сфере защиты прав человека с учетом региональной, национальной, культурной, исторической специфики наших стран".

Начало работы Комиссии по правам человека СНГ стало возможным после подписания в октябре 2022 года в Астане главами Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и России протокола о внесении изменений в конвенцию Содружества о правах и основных свободах человека, который изменил порядок утверждения положения о комиссии.