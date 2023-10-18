Сенатор Джиллибранд заявила о поддержке ВС США Израиля при обострении конфликта

По ее словам, это решение останется на усмотрение американского президента Джо Байдена

НЬЮ-ЙОРК, 18 октября. /ТАСС/. США готовы использовать свои войска для поддержки Израиля в случае эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Это заявила сенатор Кирстен Джиллибранд (демократ от штата Нью-Йорк).

"Мы следим за тем, чтобы привести нашу боеготовность и наши вооруженные силы в соответствующее состояние, чтобы мы могли поддержать их [Израиль], если эта война действительно обострится <...> Мы, безусловно, готовы поддержать Израиль, если потребуется. И я оставлю это на усмотрение президента Байдена, который, очевидно, проконсультируется с Конгрессом о том, когда мы будем использовать американские войска. Но наши силы <...> расположены так, чтобы Израиль мог воспользоваться ими, если это понадобится, особенно при обострении войны", - заявила политик в интервью телеканалу Fox News.

Сенатор также подчеркнула, что сейчас США "пытаются убедиться в том, что у Израиля есть боеприпасы и инструменты, необходимые ему для самообороны", и намерены предоставить все необходимое для укомплектования системы противоракетной обороны (ПРО) "Железный купол". В настоящий момент две ее батареи меняют дислокацию, чтобы "обеспечить работу ПРО в двух частях Израиля одновременно", сообщила Джиллибранд.

Ранее телеканал CNN сообщал, что силы быстрого реагирования Корпуса морской пехоты США направляются к Израилю. По его данным, силы, состоящие из 2 тыс. морских пехотинцев, присоединятся к американским кораблям. Этим США хотят "послать сигнал Ирану и предотвратить перерастание конфликта в Газе в региональный конфликт", уточнил источник канала. Вашингтон также уже направил в Восточное Средиземноморье две авианосные ударные группы ВМС США. Приказы разместиться там получили авианосцы Dwight Eisenhower и Gerald Ford, корабли их сопровождения.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы, начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. Погибли более 2,8 тыс. палестинцев, ранены свыше 11,2 тыс., с израильской стороны жертвами конфликта стали до 1,5 тыс. человек, более 4,2 тыс. получили ранения. США предупредили, что не допустят открытия противниками Израиля новых фронтов борьбы с еврейским государством.