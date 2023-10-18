18 октября, 11:12,
обновлено 18 октября, 12:03

Австрия повысила уровень террористической угрозы из-за эскалации на Ближнем Востоке

Его повысили до максимального значения

ВЕНА, 18 октября. /ТАСС/. Власти Австрии повысили уровень террористической угрозы в стране до максимального значения на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Об этом сообщил телеканал ORF со ссылкой на заявление главы МВД республики Герхарда Карнера.

По его словам, в среду уровень террористической угрозы был повышен "до второго высшего уровня". Отмечается, что органы безопасности республики видят "конкретную опасность и повышенный риск нападения" в Австрии на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке и теракта в Брюсселе.

По данным телеканала, работу полиции поддержат за счет привлечения до 190 военнослужащих Вооруженных сил Австрии для охраны зданий и объектов, прежде всего в Вене. Дополнительные "специально подготовленные силы" австрийской армии будут "задействованы преимущественно для защиты еврейских учреждений". Несколько дипломатических представительств уже находится под охраной австрийских военнослужащих, отмечает ORF. 

Теги:
Австрия
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