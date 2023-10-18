18 октября, 14:09,
обновлено 18 октября, 14:33
Военная операция на Украине

Рамапоса и Зеленский обсудили мирное урегулирование на Украине

Президент ЮАР заявил о планах продолжить участие в Африканской мирной инициативе и в переговорах по украинской Формуле мира

ПРЕТОРИЯ, 18 октября. /ТАСС/. Президент ЮАР Сирил Рамапоса подтвердил настрой на продолжение миротворческих усилий в урегулировании конфликта на Украине. Об этом говорится в заявлении канцелярии президента по итогам телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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"Президент Рамапоса заверил, что ЮАР продолжит активное участие в Африканской мирной инициативе и в переговорах по Формуле мира в Украине, которые проводятся на уровне советников по национальной безопасности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе телефонного разговора с Зеленским, инициированным по его просьбе, оба лидера подтвердили настрой на "более тесное сотрудничество и общее стремление к мирному урегулированию российско-украинского конфликта". 

Теги:
ЮАРУкраинаРоссияРамапоса, СирилЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
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