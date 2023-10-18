Bild: Бундесвер перебросил спецподразделения на Кипр для помощи в эвакуации граждан ФРГ

По данным газеты, причиной переброски является тот факт, что ближневосточный конфликт может расшириться и потребуется эвакуация немцев из Ливана

БЕРЛИН, 18 октября. /ТАСС/. Бундесвер (Вооруженные силы ФРГ) на фоне обострения палестино-израильского конфликта перебросил на Кипр специальные подразделения, чтобы иметь возможность в случае чрезвычайной ситуации эвакуировать граждан Германии. Об этом пишет газета Bild co ссылкой на источники в силовых структурах.

По информации издания, члены командования сил специального назначения были направлены на Кипр. Туда же было доставлено и их оборудование. Кроме того, на Кипр были передислоцированы части командования сил специального назначения ВМС, ядром которого являются боевые пловцы. Основной причиной переброски, как указывает газета, является тот факт, что ближневосточный конфликт может расшириться и потребуется эвакуация немцев из Ливана. Таким образом, Бундесвер мог бы оказать содействие со стороны моря.

В то же время на Кипр был передислоцированы силы GSG 9 - подразделения спецназа федеральной полиции ФРГ, специализирующегося на спасении заложников. Речь идет не только о гражданах ФРГ, находящихся в заложниках у палестинского радикального движения ХАМАС. Это касается также граждан ФРГ, которые работали в секторе Газа и теперь срочно хотят оттуда выбраться. Вместе с тем в регионе имеются военно-транспортные самолеты (А400М и С-130).

Правительство ФРГ проинформировало политиков, отвечающих за вопросы безопасности из Бундестага, что все доступные силы для таких операций находятся наготове. Тем самым власти готовы к различным сценариям развития событий на Ближнем Востоке.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. Погибли более 3,4 тыс. палестинцев, ранены свыше 12 тыс., с израильской стороны жертвами конфликта стали до 1,5 тыс. человек, более 4,2 тыс. получили ранения.