Зеленский обсудил с Макроном усиление систем ПВО Украины

По словам президента Украины, темой разговора также стали так называемые временные зерновые коридоры в Черном море и способы их защиты

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с французским коллегой Эмманюэлем Макроном помощь в усилении украинских систем противовоздушной обороны (ПВО).

"Президент Макрон и я сосредоточились на дальнейших шагах по усилению противовоздушной обороны и военно-морского потенциала Украины, [обсудили] ракеты дальнего действия", - написал украинский президент в Telegram-канале.

По словам Зеленского, темой разговора также стали так называемые временные зерновые коридоры в Черном море и способы их защиты.