18 октября, 15:31
Военная операция на Украине

Зеленский обсудил с Макроном усиление систем ПВО Украины

По словам президента Украины, темой разговора также стали так называемые временные зерновые коридоры в Черном море и способы их защиты

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с французским коллегой Эмманюэлем Макроном помощь в усилении украинских систем противовоздушной обороны (ПВО).

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Президент Макрон и я сосредоточились на дальнейших шагах по усилению противовоздушной обороны и военно-морского потенциала Украины, [обсудили] ракеты дальнего действия", - написал украинский президент в Telegram-канале.

По словам Зеленского, темой разговора также стали так называемые временные зерновые коридоры в Черном море и способы их защиты. 

Теги:
УкраинаЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация