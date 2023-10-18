Палестина рассчитывает на РФ и Китай в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке

Как заявил палестинский посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль, "мир должен принудить Израиль" согласиться на реализацию проекта создания двух государств, чтобы избежать катастрофы

ДУБАЙ, 18 октября. /ТАСС/. Палестина рассчитывает на Россию и Китай в урегулировании текущего конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил палестинский посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль в комментарии телеканалу Sky News - Arabiya.

"Мы делаем ставку на роль России и Китая в нынешнем конфликте", - отметил он.

"Мир должен принудить Израиль [согласиться] на реализацию [проекта] создания двух государств [еврейского и арабского], чтобы избежать катастрофы", - подчеркнул посол. По его мнению, необходимо сформулировать "здравый" подход, направленный на политическое решение палестинской проблемы.

Нофаль также добавил, что палестинцы никогда не согласятся покинуть свою землю, "какова бы ни была цена".

Как ранее сообщил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, власти Израиля проинформировали всемирную организацию о том, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа. Дюжаррик отметил, что это требование касается и "всех сотрудников ООН, а также тех, кто нашел убежище в учреждениях ООН, включая школы, медицинские центры и клиники". Вскоре призыв к жителям сектора Газа эвакуироваться на юг был опубликован в официальном Telegram-канале пресс-службы Армии обороны Израиля. В палестинском движении ХАМАС призвали жителей игнорировать рекомендацию Израиля. Движение также обратилось к ООН с просьбой принять меры против принудительного перемещения палестинцев.