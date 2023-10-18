Глава ОДВЗЯИ заявил о планах России соблюдать договор после отзыва ратификации

Роберт Флойд сообщил, что Москва привержена исполнению положений этого договора, в том числе обеспечению работы всех мониторинговых станций на своей территории и передаче этой информации другим странам

ВЕНА, 18 октября. /ТАСС/. Исполнительный секретарь Организации договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд сообщил, что Россия уведомила о намерении соблюдать положения этого договора, несмотря на отзыв его ратификации.

"Россия заявила, что отзыв ратификации не означает выхода из договора. Она привержена исполнению его положений, в том числе обеспечению работы всех мониторинговых станций ДВЗЯИ на своей территории и передаче этой информации всем другим странам", - говорится в заявлении Флойда.

Он отметил, что Россия также намерена оставаться членом подготовительной комиссии ДВЗЯИ, за ней сохранятся те же права и обязательства, какие есть у других подписавших документ государств. При этом Флойд назвал решение отозвать ратификацию "вызывающим разочарование и сожаление".

Об отзыве ратификации

Госдума ранее приняла закон об отзыве Россией ратификации ДВЗЯИ. Отменяется статья 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", которая содержит положение о ратификации договора, подписанного от имени Российской Федерации в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года.

Также меняется название федерального закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний" на "О Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний".