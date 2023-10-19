Лидер Каталонии выразил уверенность, что референдум о независимости состоится

Пере Арагонес также отметил, что амнистия сепаратистских политиков является "отправной точкой" для урегулирования политического конфликта

МАДРИД, 19 октября. /ТАСС/. Глава правительства Каталонии Пере Арагонес выразил уверенность в том, что в регионе состоится референдум о независимости.

"Я убежден, что Каталония проголосует на референдуме", - отметил он, выступая в Сенате. Лидер автономного сообщества полагает, что амнистия сепаратистских политиков является "отправной точкой" для урегулирования политического конфликта между Каталонией и государством.

Слова Арагонеса прозвучали в момент, когда в Испании ведутся переговоры по вопросу утверждения в парламенте кандидатуры будущего премьер-министра. Возможная поддержка каталонских партий, выступающих за независимость региона, может сыграть важную роль в этом вопросе.

Правительство Испании ранее неоднократно говорило, что референдума о независимости Каталонии не будет.

1 октября 2017 года в Каталонии прошло незаконное голосование по вопросу выхода из состава королевства. Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали статью 155 конституции, которая позволила ограничить самоуправление региона. Ранее эта статья никогда не применялась.