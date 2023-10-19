СМИ: президент Словакии затягивает назначение кабмина, требуя убрать кандидата в списке

По информации ТА3, Зузана Чапутова потребовала исключить из списочного состава будущего кабмина кандидата на пост министра охраны окружающей среды Рудольфа Галиака

БРАТИСЛАВА, 19 октября. /ТАСС/. Президент Словакии Зузана Чапутова потребовала от лидера партии "Направление - социальная демократия" Роберта Фицо, выполнившего ее поручение по формированию нового правительства республики и готовящегося занять пост премьера, исключить из представленного им списочного состава будущего кабмина кандидата на пост министра охраны окружающей среды Рудольфа Галиака. Об этом сообщил телеканал ТА3.

Президент, в формальной компетенции которой находится назначение правительства, может значительно затянуть процесс передачи власти от действующего кабмину новому, сформированному Фицо по итогам состоявшихся в Словакии 30 сентября парламентских выборов. Правительственную коалицию, кроме партии Фицо, создали партии "Голос - социальная демократия" и Словацкая национальная партия (СНП). В Национальном совете (парламенте) страны они опираются на поддержку 79 из 150 депутатов.

Галиака на пост главы Минэкологии выдвинула СНП. Ее руководство заявило, что не намерено отзывать его из состава кабмина. Оно потребовало от Чапутовой, являющейся президентом парламентской республики, уважать итоги выборов в Национальный совет и не затягивать процесс назначения нового правительства.

Чапутова, аргументировавшая свою позицию некомпетентностью Галиака в вопросах охраны окружающей среды и его высказываниями о необходимости применения силы к оппонентам, включая экологических активистов, не может осуществлять кадровые изменения в кабмине. Президент может лишь ждать, что с ее мнением согласится новая правительственная коалиция.

Фицо ознакомил Чапутову два дня назад со списочным составом кабмина. Он, согласно ТВ, готов к дальнейшим консультациям с ней, но, если СНП не изменит позицию по своему кандидату в министры охраны окружающей среды, то потребует от Чапутовой назначить состав кабмина, как было решено ранее партиями правительственной коалиции.