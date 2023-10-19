Парламент Грузии принял во II чтении законопроект, упрощающий получение гражданства

По результатам голосования, за инициативу высказались 83 депутата, ни одного против, при необходимом кворуме в 76 голосов

ТБИЛИСИ, 19 октября. /ТАСС/. Депутаты парламента Грузии поддержали во II чтении законопроект, упрощающий процедуру получения гражданства лицам, покинувшим страну. Заседание парламента транслировалось на сайте законодательного органа.

По результатам голосования, за законопроект высказались 83 депутата, ни одного против, при необходимом кворуме в 76 голосов.

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе 5 июня сообщил о решении правительства инициировать законопроект об упрощении процедуры получения гражданства живущим за границей соотечественникам. Согласно поправкам, заявление на получение гражданства граждане будут подавать после прохождения тестов на знание языка, права и истории. Таким образом сократится время процедуры в случае неудачной сдачи экзаменов. Пересдавать экзамены можно будет неограниченное количество раз в течение года. Одной из поправок в подготовленном законопроекте будет также сокращение ценза на получение гражданства с 10 до 5 лет проживания в стране.

Согласно действующему законодательству, бывший гражданин Грузии, который утратил гражданство республики из-за приобретения гражданства другой страны, имеет право обратиться в Минюст с просьбой вернуть ему паспорт Грузии. Зачастую подавшие заявление граждане, родившиеся в Грузии и прожившие в стране много лет, получают отказ, несмотря на пройденные тесты на знания языка, истории и права. Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее неоднократно призывала правительство упростить процедуру восстановления гражданства соотечественникам.