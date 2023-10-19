На Украине назвали военное образование приоритетным на ближайшие годы

По словам премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, госзаказ в учебных заведениях должен формироваться с учетом потребностей военного времени

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Подготовка военных кадров станет приоритетным направлением на Украине в ближайшие годы. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра страны Дениса Шмыгаля по итогам совещания по реализации образовательных проектов.

"Госзаказ в учебных заведениях должен формироваться с учетом потребностей военного времени. <...> Отдельное внимание - военное образование. Этот приоритет на ближайшие годы", - говорится в сообщении в Telegram-канале Шмыгаля.

Отмечается, что Минэкономики уже разрабатывает прогноз развития рынка труда, на основании которого будет сформирован актуальный госзаказ на подготовку профильных специалистов. При этом в украинском кабмине, помимо госзаказа, также рассматривается введение грантов для студентов. В пресс-службе добавили, что на совещании также был отмечен рост спроса на профессиональное и профтехобразование. По словам Шмыгаля, правительство будет максимально содействовать их подготовке.

Ранее Минэкономики Украины сообщило о расширении списка профессий, которые можно получить бесплатно. Желающим предлагается пройти курсы по специальности "сапер". Отмечалось, что власти готовы оплатить такое обучение участникам боевых действий, переселенцам, людям, получившим ранения в результате боевых действий, лицам с ограниченными возможностями, а также гражданам старше 45 лет.