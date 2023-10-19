Беспилотники иракских шиитов атаковали военную базу США в Сирии

Представитель американского командования в Ираке подтвердил, что три БПЛА нанесли удары по базе, два из них были сбиты огнем с земли

БЕЙРУТ, 19 октября. /ТАСС/. Военная база США и западной коалиции в пограничном городе Эт-Танф (250 км от Дамаска) подверглась атаке трех беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил новостной портал Shafaq News, ответственность за нападение взяло на себя движение "Исламское сопротивление Ирака", в которое входят бойцы шиитских вооруженных отрядов, воевавших ранее против террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Представитель американского командования в Ираке подтвердил порталу, что три БПЛА нанесли удары по базе, два из них были сбиты огнем с земли. При этом он не уточнил, имеются ли потери в рядах военнослужащих, и не привел данных о материальном уроне. В свою очередь шиитские бойцы утверждают в своем заявлении, что "все наземные цели были поражены".

18 октября бойцы иракского крыла шиитской милиции "Хезболлах" обстреляли ракетами военную базу США в районе газового месторождения Конико в провинции Дейр-эз-Зор. В тот же день представитель Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) сообщил Shafaq News об отражении атаки беспилотников на авиабазу Айн-эль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака и аэродром Харир в Эрбиле (Иракский Курдистан). Подробностей этих атак не приводится.