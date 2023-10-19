19 октября, 15:58
Военная операция на Украине

В Днепропетровской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

Глава местной областной администрации Сергей Лысак рассказал о попадании по районному центру и Марганцевской общине

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Объект инфраструктуры получил повреждения в Марганцевской городской общине Днепропетровской области Украины. Об этом сообщил глава местной областной администрации Сергей Лысак.

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"Попали по районному центру и Марганцевской общине. В последней повредили <...> инфраструктурный объект", - написал он в Telegram-канале.

С начала суток в Днепропетровской области восемь раз объявлялась воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Днепре (ранее - Днепропетровск), Кривом Роге и его окрестностях.

Ранее Лысак сообщал о повреждении объекта инфраструктуры в городе Павлограде. 

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