Президент Молдавии приветствовала решение Украины заменить молдавский язык румынским

По словам Майи Санду, это важный шаг, который укрепляет единство стран

КИШИНЕВ, 19 октября. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду приветствовала решение украинских властей считать молдавский язык румынским, о котором заявили в Киеве глава Украины Владимир Зеленский и премьер Румынии Марчела Чолаку.

"Приветствую совместное заявление президента Владимира Зеленского и премьер-министра Марчела Чолаку, подтверждающее, что румынский язык является официальным языком для румыноязычного сообщества на Украине. Это важный шаг, который укрепляет единство наших стран", - написала Санду в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее бывший президент республики, лидер оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон выразил сожаление, что украинские власти "уступили давлению и отказались от идентичности молдаван, которые проживают на Украине". Он подчеркнул, что "молдавский язык, как и молдавское государство, которому более 650 лет, был, есть и будет, а заявления, что молдавского языка никогда не существовало, - либо сознательная ложь, либо свидетельство незнания собственной истории".

В марте депутаты правящей в Молдавии Партии действия и солидарности приняли закон, предусматривающий смену названия государственного языка в конституции и других законодательных актах с молдавского на румынский. В рассмотрении этого документа отказались участвовать депутаты оппозиционного Блока коммунистов и социалистов, указав что это решение антиконституционно. Они указали, что, судя по опросам, молдавский считает государственным языком и большинство населения страны, а основной закон нельзя менять простым большинством голосов.

В свою очередь представители власти привели в качестве обоснования решения Конституционного суда Молдавии, который в 2013 году провозгласил официальным языком румынский, ссылаясь на превалирование над основным законом текста Декларации о независимости Молдавии, где упоминался румынский язык. Этот документ парламент утвердил в 1991 году, по признанию авторов декларации, она была составлена с помощью дипломатов соседней Румынии. При этом в основной закон соответствующие изменения не были внесены, а проблема названия языка, на котором говорят молдаване, остается одной из причин напряженности в обществе.