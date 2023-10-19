Пресс-службу Минобороны Украины возглавит писатель-фантаст

Илларион Павлюк является автором романов "Танец недоумка" и "Я вижу, вас интересует тьма"

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Писатель-фантаст Илларион Павлюк возглавит пресс-службу Министерства обороны Украины. Об этом сообщило агентство УНИАН со ссылкой на самого Павлюка, который до этого назначения был сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Павлюк является автором остросюжетных книг детективного и фантастического жанра, в частности, романов "Танец недоумка" и "Я вижу, вас интересует тьма", также он снял несколько документальных фильмов.

Ранее пост официального представителя Минобороны занимала заместитель министра обороны Анна Маляр, которая регулярно выступала по украинскому телевидению со сводками о ходе боевых действий. В середине сентября Маляр оказалась в центре скандала, когда заявила о взятии под контроль украинскими военными населенного пункта Андреевка в ДНР, но затем опровергла это заявление. Вскоре после этого Маляр была уволена вместе с другими заместителями главы военного ведомства.

Министр обороны Украины Алексей Резников был отправлен в отставку в начале сентября, на его место назначили Рустема Умерова. Место Маляр заняла Наталья Калмыкова. Однако, как сообщали украинские СМИ, Умеров пришел к выводу, что преемница Маляр не справляется с информационным направлением в военном ведомстве.