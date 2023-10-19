Украина начала переговоры о гарантиях безопасности с Францией

Франция стала пятым государством G7 после США, Великобритании, Канады и Японии, с которыми Украина начала соответствующие переговоры

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Украина начала первый раунд двусторонних переговоров о гарантиях безопасности с Францией в рамках декларации, принятой ранее в 2023 году лидерами G7. Об этом сообщили в пресс-службе украинского президента Владимира Зеленского.

"По поручению президента Украины и руководителя офиса главы государства сегодня начат первый раунд переговоров с Французской Республикой по заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности, как это предусмотрено совместной декларацией о поддержке Украины. Украинскую переговорную группу возглавил заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква. В нее вошли заместитель руководителя офиса главы государства Роман Машовец и первый заместитель министра обороны Александр Павлюк", - говорится в сообщении на официальном сайте украинского лидера.

Франция стала пятым государством G7 после США, Великобритании, Канады и Японии, с которыми Киев начал соответствующие двусторонние переговоры.

Группа семи на полях июльского саммита НАТО в Вильнюсе приняла декларацию о долгосрочных гарантиях безопасности Украине. Документ, в частности, гласит, что Киев должен получить значительный военный потенциал. Украинские власти надеются, что первые двусторонние договоры с европейскими странами будут заключены до конца года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это решение ошибочным и потенциально очень опасным.