СМИ: подводный кабель между Швецией и Эстонией поврежден так же, как и Balticconnector

По данным телеканала SVT, шведский министр обороны Пол Юнссон в пределах ближайших суток ожидает получить конкретные результаты расследования

СТОКГОЛЬМ, 19 октября. /ТАСС/. Повреждение оптико-волоконного кабеля, проложенного по дну моря между Швецией и Эстонией, имеет механическую природу. Об этом со ссылкой на данные эстонской полиции сообщает телеканал SVT.

По предварительной оценке, оно связано с повреждениями газопровода Balticconnector и оптико-волоконного кабеля между Финляндией и Эстонией. На основании этого делается вывод об одинаковом характере всех этих повреждений.

"Вооруженные силы находятся на месте [повреждений] и занимаются выяснением [причин] с участием [спасательного] судна [для подлодок] Belos", - рассказал министр обороны Швеции Пол Юнссон, который в пределах ближайших суток ожидает получить конкретные результаты расследования.

Работа подводного газопровода между Финляндией и Эстонией была приостановлена в связи с подозрением на утечку. Власти Финляндии сообщили на пресс-конференции 10 октября, что повреждение на газопроводе, обнаруженное рано утром 9 октября, вероятно, является результатом внешнего воздействия. Главный инспектор по уголовным делам Тимо Килпеляйнен указал, что точка повреждения газопровода находится в экономической зоне Финляндии, в центральной части Финского залива.