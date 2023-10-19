Байден обсудил с Зеленским военную помощь Киеву

Американский лидер провел беседу перед своим выступлением, чтобы "обсудить неизменную приверженность США поддержке Украины"

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским обсудил оказание Вашингтоном военной помощи Киеву. Об этом сообщил журналистам представитель Белого дома.

По его словам, Байден побеседовал с Зеленским "перед своим выступлением сегодня вечером, чтобы обсудить неизменную приверженность США поддержке Украины" в свете проведения РФ специальной военной операции.

Байден, как планируется, выступит в 03:00 мск пятницы в Белом доме на тему обострения палестино-израильского конфликта и СВО. Как отметила ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, американский лидер заострит внимание на принимаемых США мерах в ответ на "террористическую атаку ХАМАС против Израиля", а также на конфликте на Украине.