В Пентагоне подтвердили атаку БПЛА по базе сил США и западной коалиции в Сирии

Пресс-секретарь Патрик Райдер отметил, что один военнослужащий сил коалиции получил ранения

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Министерство обороны США подтвердило, что военная база сил США и западной коалиции в Сирии подверглась атаке беспилотников. Соответствующее заявление сделал на брифинге пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

"Вчера рано утром, 18 октября по сирийскому времени, база Эт-Танф в Сирии подверглась атаке двух дронов. Силы США и коалиции открыли огонь и сбили один из них, в то время как второй попал по базе, что привело к незначительным ранениям [у военнослужащих] сил коалиции", - заявил представитель Пентагона.

"Тем же утром в Ираке система раннего предупреждения сообщила о возможном приближении угрозы к авиабазе Айн-эль-Асад, в качестве меры предосторожности размещенный там персонал занял укрытие", - продолжил Райдер. Он подчеркнул, что атаки не последовало, но один из американских подрядчиков из числа гражданских скончался от возникших у него в укрытии проблем с сердцем.

Ранее катарская телестанция Al Jazeera сообщила со ссылкой на источник в Центральном командовании ВС США, что несколько американских военнослужащих получили ранения в результате атаки трех БПЛА по военной базе США и западной коалиции в сирийском пограничном городе Эт-Танф (250 км от Дамаска). По информации иракского новостного портал Shafaq News, ответственность за нападение взяло на себя движение "Исламское сопротивление Ирака", в которое входят бойцы шиитских вооруженных отрядов, воевавших ранее против террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).