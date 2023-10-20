Поддержка Украины и противодействие России и Китаю станут главными темами саммита ЕС - США

На мероприятие прибыли главы Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель, а также глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель

ВАШИНГТОН/БРЮССЕЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Плановый саммит ЕС - США пройдет в пятницу в Вашингтоне, куда накануне прибыли главы Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель, а также глава дипломатии сообщества Жозеп Боррель. Как рассказал накануне журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС, предстоящий саммит "дает возможность рассмотреть тесное трансатлантическое партнерство и области сотрудничества в рамках этого партнерства". Кроме того, стороны обсудят конфликт на Украине и все связанные с ним вопросы, включая оказание военной и финансовой помощи Киеву. Как рассказал европейский дипломат, участники саммита затронут вопрос якобы предоставления КНДР военной помощи России. Другой темой встречи станут отношения с Китаем.

Поддержка Украины

Как рассказал высокопоставленный представитель ЕС, лидеры Евросоюза и США на двустороннем саммите 20 октября заявят о долгосрочной финансовой и военной поддержке Украины. "Мы подтвердим долгосрочную приверженность Украине и нашу поддержку - финансовую, дипломатическую и военную", - сказал он, подчеркнув, что конфликт на Украине и связанные с ним вопросы будут одной из главных тем повестки саммита.

Другой важной темой станут отношения с Китаем. "Отношения с Китаем также будут обсуждаться. Наши взгляды здесь совпадают не полностью, но тем не менее мы имеем много общих точек в политике в отношении Китая", - отметил он.

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По словам дипломата, Брюссель и Вашингтон обсудят якобы предоставление со стороны КНДР военной помощи России. "Посмотрим, будет ли (включен итог обсуждения вопроса - прим. ТАСС) в итоговое заявление, но вопрос будет поднят на саммите", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, обсудят ли ЕС и США сообщения о предоставлении КНДР военной помощи России.

Дипломат добавил, что стороны обсудят, "что делать со странами, которые помогают России", а также "как усилить предотвращение обхода санкций".

13 октября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби выступил с утверждением, что власти КНДР якобы направили более 1 тыс. контейнеров с "военной техникой и боеприпасами" российским вооруженным силам для применения в ходе СВО на Украине.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил журналистам, что Россия и КНДР не подписывали никаких соглашений по итогам переговоров лидеров двух стран Владимира Путина и Ким Чен Ына в сентябре, в том числе по военно-техническому сотрудничеству. Песков не стал комментировать заявления других стран о военно-техническом сотрудничестве РФ и КНДР, рекомендовав ознакомиться со словами Путина по этому поводу.

Взгляд из Вашингтона

Анонсировав саммит, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила о "прочном сотрудничестве между США и ЕС", включающем обоюдную "приверженность поддержке Украины" и "навязыванию издержек России", то есть применению различных санкций и рестрикций в отношении Москвы. По словам Жан-Пьер, участники переговоров "продвинут вперед усилия США и ЕС, направленные на ускорение [запуска] глобальной экономики, базирующейся на чистой энергетике, защищенных и устойчивых цепочках поставок, а также сотрудничество, касающееся критически важных и новейших технологий, в том числе цифровой инфраструктуры и искусственного интеллекта". Кроме того, стороны обсудят ход "совместной деятельности, призванной укрепить устойчивость экономики" США и ЕС и нейтрализовать "относящиеся к этому вызовы", добавила официальный представитель американского лидера.

Речь идет о втором саммите США - ЕС за период пребывания у власти в Вашингтоне Джо Байдена. Как ожидается, переговоры стартуют в 11:00 по местному времени (18:00 мск), они пройдут в Зале заседаний президентского кабинета в Белом доме.