Reuters: в США предъявили обвинения возвращенному из КНДР американскому военному

Трэвису Кингу инкриминируют дезертирство, нападение на других военнослужащих, хранение детской порнографии, попытку побега из-под стражи и нарушение субординации, отмечает агентство

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Власти США предъявили обвинения американскому военнослужащему Трэвису Кингу, который в июле самовольно пересек границу КНДР, а в сентябре был передан Пхеньяном Вашингтону. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его сведениям, Кингу предъявлены обвинения в дезертирстве, нападении на других военнослужащих и хранении детской порнографии. Также ему вменяют попытку побега из-под стражи в октябре 2022 года и нарушение субординации.

В сентябре вашингтонская администрация сообщила, что рядовой Сухопутных войск США Кинг был передан властями КНДР американской стороне через Китай.

Как информировало ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), КНДР приняла решение выслать Кинга. Как указывает ЦТАК, Кинг признал, что незаконно пересек границу народной республики в пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне 18 июля. В качестве причины темнокожий военнослужащий назвал "антипатию к бесчеловечному отношению и расовой дискриминации в рядах Вооруженных сил США". По его словам, он перестал питать "иллюзии относительно справедливости американского общества". 18 июля Министерство обороны США подтвердило, что Кинг самовольно пересек демаркационную линию со стороны Республики Корея и был взят под стражу в КНДР. Сообщалось, что военного должны были доставить из Южной Кореи на родину для дисциплинарного взыскания. Ранее ЦТАК информировало о намерении Кинга просить убежища в КНДР или в другой стране.