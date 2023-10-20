20 октября, 06:28,
обновлено 20 октября, 06:40
Палестино-израильский конфликт

СМИ сообщили об отказе Аббаса провести разговор с Байденом во время его визита в Израиль

По информации радиостанции Kan, представители американской администрации пытались организовать телефонный разговор между двумя лидерами 18 октября

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 октября. /ТАСС/. Президент Государства Палестина Махмуд Аббас отказался от телефонного разговора с президентом США Джо Байденом во время визита американского лидера в Израиль 18 октября. Об этом сообщает израильское государственное радио Kan со ссылкой на знакомый с ситуацией источник в административном центре Западного берега реки Иордан городе Рамалла, где расположена канцелярия палестинского лидера.

По информации радиостанции, представители администрации Байдена пытались организовать телефонный разговор между двумя лидерами 18 октября, но Аббас отклонил эту просьбу. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильАббас, МахмудБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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