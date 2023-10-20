Соглашение Казахстана и Китая о безвизовом режиме вступит в силу 10 ноября

Документ позволяет гражданам без визы совершать поездки на период, не превышающий 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы

АСТАНА, 20 октября. /ТАСС/. Соглашение Казахстана с Китаем о взаимном освобождении от визовых требований начнет действовать с 10 ноября. Об этом говорится в письме казахстанского МИД, опубликованном в информационной системе "Параграф".

"Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от визовых требований заключено в городе Сиань 17 мая 2023 года. Вступит в силу 10 ноября 2023 года", - уточнил МИД.

Соглашение подписали в ходе государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в КНР. Документ позволяет гражданам двух стран без визы совершать поездки на период, не превышающий 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы и суммарно 90 календарных дней в течение 180 календарных дней. Ранее дата вступления в силу документа не уточнялась.