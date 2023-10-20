Страны СНГ намерены продолжить сотрудничество в сфере продовольственной безопасности

При Исполнительном комитете организации создали оперативный штаб

АСТАНА, 20 октября. /ТАСС/. Представители стран СНГ привержены тесному взаимодействию в обеспечении продовольственной безопасности на пространстве объединения. Об этом говорится в коммюнике, принятом по итогам прошедшей в Астане министерской конференции Содружества по вопросам сотрудничества в области продовольственной безопасности.

"В рамках министерской конференции было подписано коммюнике, в котором стороны подтвердили приверженность тесному взаимодействию и сотрудничеству по обеспечению продовольственной безопасности в странах СНГ", - сказал журналистам вице-министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Тасжуреков.

По его словам, также при Исполнительном комитете СНГ был создан оперативный штаб, в рамках которого будет вестись работа по решению вопросов, связанных с продовольственной безопасностью.

"В ходе конференции мы обсудили проблемные вопросы и актуальные вызовы. Это обмен опытом, технологиями, создание совместных проектов и совместный выход на внешние рынки", - отметил Тасжуреков.