20 октября, 07:54
Военная операция на Украине

Болгария, Румыния и Турция намерены провести операцию по разминированию в Черном море

Операция готовилась на протяжении двух месяцев

СОФИЯ, 20 октября. /ТАСС/. Болгария, Румыния и Турция планируют в ближайшее время начать совместную операцию по очистке территориальных вод от мин, попадающих туда в результате боевых действий в Черном море. Об этом на международной конференции в Софии сообщил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев.

"Операция готовилась на протяжении двух месяцев, и информация о ней не была публичной. В настоящее время осталось уточнить некоторые мелкие детали. Я полагаю, что ближайшее время эта операция начнется", - сообщил министр. Тагарев уточнил, что операция ограничится территориальными водами трех государств в Черном море, проведение работ по разминированию вод у украинских берегов не предполагается. На более позднем этапе возможно включение в совместную операцию специалистов Грузии.

В сентябре страны НАТО провели противоминные учения ВМС в Румынии. Маневры прошли в Черном море и в дельте Дуная. Участие приняли более двухсот военных моряков из Болгарии, Великобритании, Румынии, США, Турции, Украины и Франции. 

Теги:
БолгарияТурцияРумынияВоенная операция на Украине
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