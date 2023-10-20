Bloomberg: послы стран НАТО в Венгрии обсудили переговоры Путина и Орбана

По словам представителя США в стране Дэвида Прессмана, союзники "испытывают беспокойство" из-за связей Венгрии с Россией

НЬЮ-ЙОРК, 20 октября. /ТАСС/. Послы стран НАТО в Венгрии выразили обеспокоенность по поводу безопасности в связи с переговорами премьер-министра страны Виктора Орбана с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине. Встреча дипломатов состоялась 19 октября в Будапеште, сообщило агентство Bloomberg.

По словам посла США в Венгрии Дэвида Прессмана, Вашингтон считает Будапешт союзником, но при этом видит, что "Венгрия углубляет свои отношения с Россией", несмотря на конфликт на Украине. Он добавил, что союзники по НАТО "испытывают беспокойство по поводу безопасности" из-за связей Венгрии с Россией.

Помимо послов стран НАТО, на встрече присутствовал и представитель Швеции, заявку на вступление которой в альянс Будапешт пока не одобрил. Также на встрече был турецкий дипломат.

Ранее госсекретарь по международным коммуникациям и связям в ведомстве премьер-министра Венгрии Золтан Ковач заявлял, что Венгрия настаивает на сохранении связей с Россией, в том числе в целях поиска мирного решения для урегулирования конфликта на Украине.

Путин и Орбан провели встречу на полях форума "Один пояс - один путь" в Пекине 17 октября. Венгерский премьер позднее заявил, что ответ президента России на его вопрос о возможности прекращения огня на Украине "не был, мягко говоря, обнадеживающим".