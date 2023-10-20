Секретарь СНБО пригрозил украинцам, не поддерживающим антироссийский курс властей

Алексей Данилов заявил, что "если вы и далее будете продолжать такие панические месседжи выпускать, будете рассказывать про внедрение русского языка, возвращение российских попов и так далее, имейте в виду, что ответ от народа Украины будет очень жесткий"

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов пригрозил жестким ответом украинцам, которые не согласны с антироссийским курсом Киева.

"Когда в последнее время в наших средствах [массовой информации] и в мессенджерах начинает звучать, что нам нужно сдаться, я хочу всех "ждунов" предупредить, что, если вы и далее будете продолжать такие панические месседжи выпускать, будете рассказывать про внедрение русского языка, возвращение российских попов и так далее, имейте в виду, что ответ от народа Украины будет очень жесткий", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

После начала специальной военной операции РФ власти Украины начали массово возбуждать уголовные дела против "пророссийски настроенных" политиков и журналистов, писателей, священников и других граждан. Согласно данным адвоката Камиля Кирпичева, всего по сфабрикованным обвинениям в отношении оппонентов власти на Украине расследуется около 17 тыс. уголовных дел. На Украине запрещены более 10 партий, в том числе "Оппозиционная платформа - За жизнь", бывшая правящая Партия регионов и Компартия. Местные СМИ отмечают, что впоследствии под видом борьбы с "изменниками" власти страны начали травлю своих политических оппонентов.