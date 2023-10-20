Израиль заявил о готовности показать подтверждения невиновности в ударе по больнице в Газе

Как отметил посол Израиля в РФ Александр Бен Цви, палестинцы не предоставили никаких свидетельств о том, что к ударам причастен Израиль

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Израильская сторона готова предоставить все фото и записи, подтверждающие невиновность в ударе по больнице Аль-Ахли в секторе Газа. Об этом заявил ТАСС посол Израиля в РФ Александр Бен Цви.

"Мы готовы делиться фотографиями, записями разговоров, все, что вы хотите, мы все это представим. Если у людей есть сомнения, значит, что-то тут не в порядке. Значит, кому-то верят на слово, а кому-то даже после предоставления доказательств не верят", - сказал он, отвечая на вопрос о том, что свидетельствует о невиновности Израиля в ударе по больнице в Газе.

Дипломат обратил внимание на то, что палестинцы не предоставили никаких свидетельств о том, что к ударам по больнице Аль-Ахли причастен Израиль. "А какие свидетельства есть о том, что мы это нанесли? Мы представили карты, фотографии, все. Что представили с той стороны, что мы виноваты, кроме слов? Ничего", - констатировал он.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" заявил о том, что США могли бы предоставить спутниковые снимки с ударом по больнице в секторе Газа вместо того, чтобы пытаться иллюстрировать ими военное сотрудничество России и КНДР.

По палестинским данным, 471 человек погиб, 342 получили ранения в результате удара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа во вторник. Палестинская сторона возложила ответственность за произошедшее на израильские ВВС, в Израиле заявили, что причиной взрыва в госпитале стал неудачный запуск ракеты группировкой "Исламский джихад". В Палестине, Сирии, Египте, Иране, Ираке и Ливане объявлен траур. После удара был отменен четырехсторонний саммит в Аммане, в котором планировали принять участие президенты Египта и США Абдель Фаттах ас-Сиси и Джо Байден, палестинский лидер Махмуд Аббас и король Иордании Абдалла II.