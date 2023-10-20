Демонстранты в ЮАР потребовали от короля Нидерландов компенсацию за годы рабства

Протестующие держали плакаты с лозунгами "Вы крадете нашу культуру", "Мы требуем компенсации", "Мы были первые"

ГААГА, 20 октября. /ТАСС/. Участники демонстрации в ЮАР потребовали от короля Нидерландов Виллем-Александера компенсацию, когда тот с женой Максимой посещал Кейптаунский музей истории рабства в рамках государственного визита в страну. Об этом сообщило Информационное агентство Нидерландов.

По его данным, при выходе из музея короля и его жену обступили десятки демонстрантов и потребовали "перейти от извинений к реальным действиям". Протестующие держали плакаты с лозунгами "Вы крадете нашу культуру", "Мы требуем компенсации", "Мы были первые". Королевской чете пришлось прибегнуть к защите охранников, чтобы проследовать в машину.

В июле король Нидерландов, выступая с речью в Амстердаме, принес извинения за роль страны в рабовладении и работорговле. Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте приносил от лица правительства извинения за связанное с рабством прошлое.

По результатам исследования Королевского института языка, земли и этнологии в Лейдене, выяснилось, что королевская династия Оранских-Нассау в Нидерландах заработала на своих колониях в период расцвета работорговли с 1675 по 1770 год сумму, примерно соответствующую €545 млн.

В голландских колониях рабство официально было отменено 1 июля 1863 года. Сейчас в зависимости от Нидерландов находятся несколько территорий расформированных Нидерландских Антильских островов: Аруба, Кюрасао, Синт-Мартен, Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус.