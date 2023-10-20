Reuters: МИД Финляндии контактировал с РФ и КНР в связи с подрывом газопровода

По информации агентства, ведомство обратилось к Китаю с просьбой помочь установить контакт с судном Newnew Polar Bear

СТОКГОЛЬМ, 20 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Финляндии сообщило о контактах по дипломатическим каналам с Россией и Китаем по вопросу повреждения газопровода Balticconnector. Об этом сообщило агентство Reuters.

Финляндия связывалась с МИД России, "заявив о серьезности вопроса" и о запуске расследования, сообщило финское внешнеполитическое ведомство агентству. По сведениям Reuters, также внешнеполитическое ведомство Финляндии обратилось к Китаю с просьбой помочь установить контакт с судном Newnew Polar Bear. Китайский контейнеровоз находился поблизости от эстонско-финского газопровода во время инцидента, в результате которого магистраль была повреждена.

Работа подводного газопровода между Финляндией и Эстонией была приостановлена в связи с подозрением на утечку. Власти Финляндии сообщили на пресс-конференции 10 октября, что повреждение на газопроводе, обнаруженное рано утром 9 октября, вероятно, является результатом внешнего воздействия. Главный инспектор по уголовным делам Тимо Килпеляйнен указал, что точка повреждения газопровода находится в экономической зоне Финляндии, в центральной части Финского залива.