СМИ: еврочиновники потребовали от фон дер Ляйен призвать к прекращению огня в Израиле

По информации Euractiv, документ продолжает набирать подписи

БРЮССЕЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Свыше 850 представителей институтов Евросоюза и представительств ЕС за рубежом в коллективном письме потребовали от главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен срочно призвать к прекращению огня в Израиле, осудили "безоговорочную поддержку Израиля" по стороны ЕК и других европейских институтов, а также их игнорирование диспропорционального ответа Израиля на теракты ХАМАС. Как сообщил брюссельский портал Euractiv, документ продолжает набирать подписи еврочиновников.

"Мы призываем вас вместе с лидерами стран всего Евросоюза призвать к перемирию и к защите жизней гражданских лиц. Это экзистенциальные ценности Евросоюза, - цитирует Euractiv письмо. - В особенности мы озабочены выражением безоговорочной поддержки со стороны Еврокомиссии одной из сторон конфликта".

Авторы письма также выразили озабоченность "безразличием, которое продемонстрировали институты ЕС в отношении резни гражданских лиц в секторе Газа и полное пренебрежение правами человека и гуманитарными нормами". "Мы, группа работников Еврокомиссии и других институтов ЕС категорически осуждаем на персональном уровне террористические нападения, совершенные ХАМАС против беззащитных гражданских лиц. Мы также жестко осуждаем диспропорциональную реакцию израильского правительства в отношении 2,3 млн палестинских гражданских лиц, оказавшихся в ловушке в секторе Газа. Именно в результате этих зверств мы удивлены позицией, которую заняла Еврокомиссия и другие институты ЕС, делающие заявления, которые в прессе уже названы европейской какофонией", - цитирует издание этот документ.

Под "европейской какофонией" подразумевается ситуация, когда 9 октября в течение 12 часов Еврокомиссия выпустила серию противоречащих друг другу заявлений о конфликте в Израиле, в первом из которых речь шла о заморозке всего объема помощи ЕС Палестине в размере €641 млн, а в последнем - о необходимости нарастить гуманитарную помощь палестинскому народу. Институты ЕС с самого начала конфликта не выпустили ни одного заявления с призывом к прекращению огня. На вопросы журналистов, почему это не сделано, представители Еврокомиссии и внешнеполитической службы ЕС лишь отвечают, что Евросоюз "пока не готов это сделать".

Информация о письме обнародована в тот момент, когда все руководство ЕС находится в Вашингтоне для участия в саммите ЕС - США.

Общая численность персонала европейских институтов составляет примерно 32 тыс. человек. Таким образом, на данный момент письмо с критикой верхушки евроинститутов подписали чуть менее 3% еврочиновников и дипломатов.