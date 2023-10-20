Президент Словакии назначит кабмин после замены одного кандидата в списке

Зузана Чапутова планирует назначить правительство только в полном составе

БРАТИСЛАВА, 20 октября. /ТАСС/. Президент Словакии Зузана Чапутова назначит новое правительство после того, как партии правительственной коалиции заменят в представленном ей списке кандидата на пост министра охраны окружающей среды Рудольфа Гулиака. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Мартин Стрижинец.

"Президент установит срок проведения церемонии назначения кабмина только после того, как ей будет представлен новый кандидат на пост министра охраны окружающей среды. Глава государства намерена назначить правительство [только] в полном составе", - сказал журналистам Стрижинец.

Ранее Чапутова потребовала от лидера партии "Направление - социальная демократия" Роберта Фицо, готовящегося занять пост премьера, исключить имя Гулиака из представленного им списка будущего кабинета министров.

Поскольку назначение состава правительства находится именно в компетенции президента, она может значительно затянуть процесс передачи власти между действующим кабмином и новым, сформированным Фицо по итогам состоявшихся в Словакии 30 сентября парламентских выборов. В правительственную коалицию, помимо партии Фицо, вошли партии "Голос - социальная демократия" и Словацкая национальная партия (СНП). В Национальном совете (парламенте) страны они опираются на поддержку 79 из 150 депутатов.

СНП выдвинула кандидатуру Гулиака на пост главы Минэкологии. Руководство партии заявило, что не намерено отзывать своего кандидата из состава кабмина. Оно потребовало от главы парламентской республики уважать итоги выборов в Национальный совет и не затягивать процесс назначения нового правительства.

Чапутова обосновала свою позицию некомпетентностью Гулиака в вопросах охраны окружающей среды и его заявлениями о необходимости применить силу к оппонентам, в том числе к экологическим активистам. Однако она не может осуществлять кадровые изменения в кабмине. Президенту остается только ждать, что с ее мнением согласится новая правительственная коалиция. Фицо ознакомил Чапутову три дня назад со списочным составом кабмина. Согласно словацким СМИ, он готов к дальнейшим консультациям с ней. Если СНП не изменит позицию по своему кандидату, то Фицо потребует от президента назначить состав кабмина, как было решено ранее партиями правительственной коалиции.