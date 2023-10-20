МИД Франции подтвердил начало переговоров с Украиной о гарантиях безопасности

По данным ведомства, в ближайшие недели представители двух стран продолжат переговоры по этой теме

ПАРИЖ, 20 октября. /ТАСС/. Власти Франции начали двусторонние переговоры с Киевом о гарантиях безопасности для Украины. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Франции.

"Вчера Франция и Украина начали переговоры о заключении двустороннего соглашения о гарантиях безопасности. Целью этого соглашения станет реализация обязательств, взятых на себя в совместной декларации G7, принятой 12 июля 2023 года", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. Уточняется, что в ближайшие недели представители двух стран продолжат переговоры по этой теме.

В четверг о начале переговоров сообщили в пресс-службе украинского президента Владимира Зеленского. Франция стала пятым государством G7 после США, Великобритании, Канады и Японии, с которым Киев начал соответствующие двусторонние переговоры.

Группа семи на полях июльского саммита НАТО в Вильнюсе приняла декларацию о долгосрочных гарантиях безопасности Украине. Документ, в частности, гласит, что Киев должен получить значительный военный потенциал. Украинские власти надеются, что первые двусторонние договоры с европейскими странами будут заключены до конца года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это решение ошибочным и потенциально очень опасным.