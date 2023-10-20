Politico: саммит ЕС - США вновь показал разногласия в руководстве Евросоюза

По данным газеты, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель предпочли провести раздельные двусторонние встречи с президентом США Джо Байденом

БРЮССЕЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Плановый саммит ЕС - США в Вашингтоне не успел начаться, но уже продемонстрировал разногласия в руководстве Евросоюза - настолько значительные, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель предпочли провести раздельные двусторонние встречи с президентом США Джо Байденом, написало европейское издание газеты Politico.

Лидеры ЕС прибыли в Вашингтон с важной целью - продемонстрировать единство после многих дней противоречивых заявлений по кризису в Израиле, однако еще до начала встречи разногласия оказались выставлены на всеобщее обозрение, отмечает Politico. Так, Мишель проведет двустороннюю встречу с Байденом в Овальном кабинете перед официальным саммитом (в котором будут участвовать все трое), а фон дер Ляйен присоединится к президенту США после встречи в ходе его запланированной прогулки в Розовом саду Белого дома. Такая организация демонстрирует усугубляющуюся проблему вокруг того, кто именно говорит от имени Евросоюза на международной арене, считает газета.

Politico напоминает, что у немки фон дер Ляйен и бельгийца Мишеля всегда были чрезвычайно напряженные отношения, которые еще более осложнились с началом конфликта в Израиле. В частности, новое обострение вызвал визит фон дер Ляйен в Израиль на прошлой неделе, в ходе которого она от имени Евросоюза полностью солидаризировалась с позицией израильских властей, что вызвало критику многих лидеров государств Евросоюза в Европейском совете, который возглавляет Мишель. Члены Евросовета хотели бы видеть более сбалансированную позицию Евросоюза в этом конфликте, что особенно важно для государств с многочисленной арабской диаспорой.

Газета отмечает, что формально подчиняющийся фон дер Ляйен глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель поддерживает "хорошие рабочие отношения с Мишелем". Именно Боррель с Мишелем отправятся в субботу на саммит по Ближнему Востоку в Каир, где не будет присутствовать фон дер Ляйен. При этом у фон дер Ляйен гораздо лучшее взаимопонимание с администрацией Джо Байдена, она уже неоднократно встречалась с президентом США, тогда как для Мишеля это первый визит в Белый дом.