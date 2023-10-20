СМИ: в Стокгольме планируется новая акция с сожжением Корана

По данным Sveriges Radio, она пройдет несмотря на мнение, что именно подобные акции этим летом стали одним из главных мотивов теракта в Брюсселе

СТОКГОЛЬМ, 20 октября. /ТАСС/. Организатор акций с сожжением Корана Салван Момика планирует провести в субботу новую аналогичную демонстрацию. Она пройдет несмотря на мнение, что именно подобные акции этим летом стали одним из главных мотивов теракта в Брюсселе в понедельник, сообщает Sveriges Radio.

"Если теракт как-то связан с сожжением Корана, это не моя ответственность", - считает сам Момика.

16 октября в бельгийской столице были застрелены два болельщика сборной Швеции по футболу, еще один человек получил тяжелое ранение, преступник скрылся с места происшествия. Полиция распространила портрет подозреваемого, уточнив, что это человек тунисского происхождения по имени Абдесалем, ему 45 лет, он проживал в Бельгии нелегально, при этом был известен полиции за радикальные взгляды и был судим в Тунисе за преступления, связанные с терроризмом. Позже он записал видео с утверждением, что принадлежит к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и "мстит за мусульман", убивая шведов. Утром во вторник подозреваемый был тяжело ранен полицией при задержании в кафе в Брюсселе, он умер в реанимации.

Бельгийская прокуратура расследует, могут ли сожжения Корана в Швеции быть связаны с терактом в Брюсселе. Акция с сожжением священной книги мусульман прошла 28 июня с разрешения полиции на площади в центре Стокгольма. 37-летний иммигрант из Ирака Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. В этот день мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха - один из главных религиозных праздников. Впоследствии аналогичные акции не раз проходили в Швеции, а также в Дании.

Эти демонстрации осудили мусульманские страны. 31 июля в онлайн-формате состоялось внеочередное заседание Совета министров иностранных дел стран - членов Организации исламского сотрудничества, посвященное акциям сожжения Корана в Швеции и Дании. Совет призвал международное сообщество предпринять шаги для предотвращения осквернения религиозных святынь, в том числе Корана.