20 октября, 21:21
Попытка госпереворота в Нигере

Макрон выразил обеспокоенность судьбой президента Нигера после неудачного побега

Французский лидер призвал немедленно освободить Мохамеда Базума вместе с женой и сыном

ПАРИЖ, 21 октября. /ТАСС/. Французский лидер Эмманюэль Макрон обеспокоен судьбой свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума после сообщений о его неудавшемся побеге. Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

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В заявлении, выдержки из которого приводит AFP, говорится, что Макрон "глубоко обеспокоен неопределенным положением" Базума и "призывает немедленно освободить его вместе с женой и сыном". Президент подчеркнул "решимость Франции продолжать свои усилия по восстановлению конституционного порядка в Нигере".

Ранее агентство AFP со ссылкой на представителя режима захвативших власть в Нигере мятежников сообщило о попытке побега свергнутого президента с виллы, где он находился под стражей после переворота 26 июля. Уточняется, что вместе с Базумом пытались бежать его семья, два повара и два сотрудника охраны. Как сообщил представитель мятежников, попытка не удалась, а "главные исполнители и некоторые сообщники" арестованы. 

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НигерФранцияМакрон, ЭмманюэльБазум, МохамедПопытка госпереворота в Нигере
© Информационное агентство ТАСС
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