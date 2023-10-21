CNN: Запад перед операцией в Газе призвал Израиль избегать гибели мирных граждан

США и их союзники уважают намерение еврейского государства атаковать ХАМАС, однако рассчитывают, что власти страны будут соблюдать международное гуманитарное право, сообщила телекомпания со ссылкой на неназванных западных чиновников

НЬЮ-ЙОРК, 21 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты и их союзники не отговаривают Израиль от проведения наземной операции в секторе Газа, но просят избегать жертв среди мирного населения. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на неназванных западных чиновников.

По их словам, представители военных ведомств стран Запада в частных беседах с израильскими коллегами не убеждают их отказаться от наземной операции в палестинском анклаве, однако призывают избегать долгосрочной оккупации сектора Газа и жертв среди мирного населения.

"Наш совет им не звучит так: "Не делайте этого". Мы полностью уважаем их право атаковать ХАМАС, что подразумевает под собой атаку [на боевиков движения] везде, где бы они ни были. Поэтому [совет] звучит так: "Думайте о происходящем и следуйте стратегии, а не прибегайте только к тактическим маневрам". Мы рассчитываем, что Израиль будет соблюдать международное гуманитарное право, но мы понимаем, что они имеют дело с врагом", - сказал CNN министр обороны одной из стран НАТО.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Израиль вносит изменения в свои планы по проведению наземной операции в секторе Газа под давлением США. По сведениям источников издания, наземная операция может начаться позже ранее планированной даты и занять более продолжительный срок. Корректировки связаны в том числе с желанием "ограничить число потенциальных жертв" среди мирного населения анклава.